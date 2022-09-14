Іноді зірки показують, якими були у дитинстві – український артист Віктор Павлик вирішив не відставати та показав своє архівне фото.

Довгий час син співака Віктора Павлика Міхасік разом із матір'ю Катею Репяховою перебував в Ізраїлі. Нещодавно вони повернулися до Києва. Зірковий батько неймовірно щасливий, що знову може бути поряд із сином.

56-річний артист опублікував у Instagram фотографії Михайла та себе у його віці. Крім того, він показала, яким був у дитинстві на фото зі своєю бабусею.

Очі, носи і круглі щічки хлопчиків практично не відрізняються, і пліч-о-пліч це особливо помітно. Однорічний Михайлик - його повна копія.

Крім того, знаменитість Віктор Павлик поділився архівним чорно-білим знімком. На фото знято ще зовсім юного Віктора Павлика, якого тримала на руках бабуся. Майбутній артист був одягнений у шапочці, пальто та черевиках. Маленький Павлик позував перед камерою з серйозним виразом обличчя, а його кохана бабуся міцно тримала його, щоб той не впав.

Варто зазначити, що Михайло Павлик – четверта дитина та третій син українського співака. Від попередніх шлюбів у нього є 38-річний син Олександр та 35-річна донька Христина.

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