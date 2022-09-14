Довгий час син співака Віктора Павлика Міхасік разом із матір'ю Катею Репяховою перебував в Ізраїлі. Нещодавно вони повернулися до Києва. Зірковий батько неймовірно щасливий, що знову може бути поряд із сином.
56-річний артист опублікував у Instagram фотографії Михайла та себе у його віці. Крім того, він показала, яким був у дитинстві на фото зі своєю бабусею.
Очі, носи і круглі щічки хлопчиків практично не відрізняються, і пліч-о-пліч це особливо помітно. Однорічний Михайлик - його повна копія.
Крім того, знаменитість Віктор Павлик поділився архівним чорно-білим знімком. На фото знято ще зовсім юного Віктора Павлика, якого тримала на руках бабуся. Майбутній артист був одягнений у шапочці, пальто та черевиках. Маленький Павлик позував перед камерою з серйозним виразом обличчя, а його кохана бабуся міцно тримала його, щоб той не впав.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Донька Полякової після скандальної заяви поспішила все пояснити: "Все добре..."
Росіяни масово скасовують відправку нових підрозділів на війну: названо справжню причину
Біда трапилася з Анною Трінчер напередодні весілля: "Мене чекають дві операції"
Кадировці потрапили в оточення, що відомо на зараз: "Живцем брати!"
Варто зазначити, що Михайло Павлик – четверта дитина та третій син українського співака. Від попередніх шлюбів у нього є 38-річний син Олександр та 35-річна донька Христина.
Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.
Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.