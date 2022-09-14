Иногда звезды показывают, какими были в детстве - украинский артист Виктор Павлик решил не отставать и показал свое архивное фото.

Долгое время сын певца Виктора Павлика Михасик вместе с матерью Катей Репяховой находился в Израиле. Недавно они вернулись в Киев. Звездный отец невероятно счастлив, что снова может быть рядом с сыном.

56-летний артист опубликовал в Instagram фотографии Миши и себя в его возрасте. Кроме того, он показала, каким был в детстве на фото со своей бабушкой.

Глаза, носы и круглые щечки мальчиков практически неотличимы, и бок о бок это особенно заметно. Годовалый Миша - его полная копия.

Кроме того, знаменитость Виктор Павлик поделился архивным черно-белым снимком. На фото был запечатлен еще совсем юный Виктор Павлик, которого держала на руках бабушка. Будущий артист был одет в шапочке, пальто и ботинках. Маленький Павлик позировал перед камерой с серьезным выражением лица, а его любимая бабушка крепко его держала, чтобы тот не упал.

Стоит отметить, что Миша Павлик - четвертый ребенок и третий сын украинского певца. От предыдущих браков у него есть 38-летний сын Александр и 35-летняя дочь Кристина.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

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