Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка потрапила у скандал через своє раптове розлучення з Володимиром Дантесом. Пара не просто розлучилася через десять років, але ще й одразу завела стосунки.
Сім'я Кацуріних розлучилася в той самий момент, а Михайло Кацурін почав зустрічатися з Надею. Дантес тепер проводить вечори з Дашею Кацуріною, розповідаючи про це в Інстаграм.
У пари двоє дітей і сам Дантес нерідко проводить час із ними. Надя часто показує в Інстаграм, як веселиться з новим коханим та його маленькими дітьми:
"Які гарні люди" - пише Надя під новими кадрами з Кацуріним та його дитиною.
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Також популярна виконавиця вирішила похвалитися уривком із чергової нової композиції. Як відомо, багато українських артистів влаштували перегони у творчості: хто швидше і більше випустить україномовний кліп та композиції.
Дорофєєва намагається нагадати про новинку щодня: «Остило... 6 днів 🔜» - коротко написала співачка.
Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.
Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.
Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.