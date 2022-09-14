Известная исполнительница Надя Дорофеева показала семейный вечер с новым возлюбленным и его ребенком.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая попала в скандал из-за своего внезапного развода с Владимиром Дантесом. Пара не просто развелась спустя десять лет, но еще и сразу завела отношения.

Семья Кацуриных развелась в тот же момент, а Михаил Кацурин начал встречаться с Надей. Дантес же теперь проводит вечера с Дашей Кацуриной, рассказывая об этом в Инстаграм.

Стоит отметить, что у пары двое детей и сам Дантес нередко проводит время с ними. Надя часто показывает в Инстаграм, как веселится с новым возлюбленным и его маленькими детьми:

"Какие красивые люди" - пишет Надя под новыми кадрами с Кацуриным и его ребенком.

Также популярная исполнительница решила похвастаться отрывком с очередной новой композиции. Как известно, многие украинские артисты устроили гонки в творчестве: кто быстрее и больше выпустить украиноязычный клип и композиции.

Дорофеева старается напомнить о новинке каждый день: «Остыло… 6 дней 🔜» - коротко написала певица.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.