Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, популярна українська актриса театру та кіно Ганна Саліванчук часто показує в Інстаграм, що захоплена не лише будинком та роботою. любить Ганна також розповідати про життя та йдучи за собою.

Нещодавно зірка розпочала курс спеціального масажу і зауважила, що процедури їй даються досить болісно, ​​адже вона не звикла до таких "гострих" процедур. На цей раз Саліванчук зізналася, що всі зусилля того варті.

«Але ляпанці - все ж боляче, зате синці проходять, і видно результат, * опа підтягнулася добре!» – чесно розповіла Саліванчук.

Також на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка розкрила свої секрети догляду за обличчям.

"Це не швидко, але дуже корисно!" Саліванчук.

Також дружина продюсера "Квартал 95" докладно розповіла, як починається її ранок, коли вона все встигає.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

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