Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, популярная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук часто показывает в Инстаграм, что увлечена не только домом и работой. любит Анна также рассказывать о жизни и уходя за собой.
Недавно звезда начала курс специального массажа и подметила, что процедуры ей даются достаточно болезненно, ведь она не привыкла к таким "острым" процедурам. В этот раз Саливанчук призналась, что все усилия того стоят.
«Но шлепки – все же больно, зато синяки проходят, и видно результат, *опа зато подтянулась хорошо!» - честно рассказала Саливанчук.
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Также на своей странице в Instagram 37-летняя артистка раскрыла свои секреты ухода за лицом.
"Это не быстро, но очень полезно 💛💙Я до 30 думала, что платье или обувь - это важнее, но я ошибалась 🙈Не совершайте мои ошибки, следите за собой и вкладывайтесь в себя и в свое лицо и тело!", - подчеркнула Саливанчук.
Также жена продюсера "Квартал 95" подробно рассказала, как начинается ее утро, когда она все успевает.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.