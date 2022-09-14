Дочка Олі Полякової показала, як почувається у ролі студентки після всіх розглядів у мережі.

Як повідомляє Politeka.net , заради привернення уваги донька Олі Полякової знову постаралася відзначитися - заявила, що не поїде вчитися до Лондона заради хлопця і потім довго отримувала різні коментарі на свою адресу. Потім сама Ольга показала в Інстаграмі, що вже в Англії і готується відправити свою дочку на навчання.

Маша стала студенткою найпрестижнішого британського музичного університету BMus у Лондоні.

«Дівчата та хлопчики, з сьогоднішнього дня розпочнуться пологи з прекрасного міста Лондон, в Англії. Я приїхала сюди вчитися. Тому щодня будуть якісь цікаві новини і таке інше. До речі, вгадайте, що найперше я купила у Лондоні?! (Парасолька)» - вже розповіла Маша в перших роликах з Лондона.

Ольга Полякова також показала, як підтримує дочку та відправляє її на навчання, поки залишаючись поряд із дитиною.

Після масової критики та безлічі повідомлень, Полякова-молодша поспішила заявити, що її заяви про вступ - черговий жарт. Заради привернення уваги дівчина довго мовчала про свої плани.

Маша Полякова заявила, що вона не відмовлялася від навчання за кордоном заради хлопця, оскільки це безглуздо – обирати когось замість себе.

"Завжди потрібно йти до своєї мрії, обирати все на користь собі. Все добре. Я нікуди не пішла, нікого не обирала, тільки себе", – наголосила Маша.

Нагадаємо, що виступ Олі Полякової намагалися зірвати любителі рф, скандальні подробиці та відео.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова викликала бурхливу реакцію новою піснею українською мовою.

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