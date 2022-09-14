Как сообщает Politeka.net, ради привлечения внимания дочь Оли Поляковой снова постаралась отличиться - заявила, что не поедет учиться в Лондон ради парня и потом долго получала различные комментарии в свой адрес. Затем сама Ольга показала в Инстаграм, что уже в Англии и готовится отправить свою дочь на обучение.
Маша стала студенткой престижного британского музыкального университета BMus в Лондоне.
«Девочки и мальчики, с сегодняшнего дня начнутся влоги с прекрасного города Лондон, в Англии. Я приехала сюда учиться. Поэтому каждый день будут какие-то интересные новости и так далее. Кстати, угадайте, что самое первое я купила в Лондоне?! (Зонт)» - уже рассказала Маша в первых роликах из Лондона.
Ольга Полякова также показала, как поддерживает дочь и отправляет ее на обучение, пока оставаясь рядом с ребенком.
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После массовой критики и множества сообщений, Полякова-младшая поспешила заявить, что ее заявления о поступлении - очередная шутка. Ради привлечения внимания девушка долго молчала о своих планах.
Маша Полякова заявила, что она не отказывалась от учебы за границей ради парня, поскольку это глупо – выбирать кого-то вместо себя.
"Всегда нужно идти к своей мечте, выбирать все на пользу себе. Все хорошо. Я никуда не ушла, никого не выбирала, только себя", – подчеркнула Маша.
Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".