Популярна співачка Ольга Полякова розповіла, як любителі росії намагалися зірвати її концерт в Ізраїлі.

На своїй сторінці в Instagram співачка розмістила кадри з виступу в місті Аштод. В ході концерту Полякова заговорила про війну в Україні та розповіла історію про браслет, який їй подарувала маленька дівчинка, якій вдалося врятуватися з Маріуполя. При цьому під час промови кілька людей в залі почали обуренко свистіти, не бажаючи чути правду.

"Незважаючи на спробу закрити мені рота та зірвати мій виступ з боку декількох фанатів пуйла 🤦‍♀️на концерті в ізраїльському Ашдоді, я відчула неймовірну підтримку України від глядачів, від всього залу. Це був один з найкращих моїх виступів!", — наголосила Полякова.

"Дякую, Ізраїль, дякую Ашдод! Близько 5000 людей прийшло на свято міста, на якому крім мене виступили ізраїльські артисти, італійські та легендарна Сандра. Я говорю про Україну на кожному своєму виступі, попри його формат. Завжди бачу в залі щиру підтримку нашого народу в кожній країні 🙏", — додала Оля.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку:

"Дякуємо за концерт!! Для моїх дітей була честь зробити та подарувати Вам браслет💙💛";

"Оля,ви дуже крута🔥🔥ми були на цьому заході.. Ви -неймовірна";

"Та сволота ще й рота відкриває….😡";

"Продаваючи квитки, треба всіх попереджати, що концерт тільки для щиро люблячих Україну! А не для путінських рабів".

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