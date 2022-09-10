На своїй сторінці в Instagram співачка розмістила кадри з нового кліпу, а також розповіла про прем'єру. Це перший музичний реліз артистки від початку повномасштабного російського вторгнення.
Вперше пісня «Все буде добре, Оля» пролунала на концерті в київському метро, де глядачам було важко стримати сльози.
"Це емоційний хіт в новому для співачки стилі, адже нові часи потребують нового звучання і нових меседжів. Заспівавши українською і дещо змінивши жанр, Оля Полякова зберегла головні ознаки своєї музики - відвертість, сповідальність та абсолютну щирість зі своїм слухачем", — сказано в прес-релізі.
Музику та слова до нової пісні створила авторка славнозвісної «Королеви ночі» - Ольга Бажана. Зараз, в співпраці з командою Полякової, Бажана пише новий альбом для української суперзірки.
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Шанувальники в коментарях підтримали Полякову та захоплюються тим, як вона звучить українською:
"Як гарно звучить її голос українською 😍";
"Мурашки по шкірі ❤️";
"Я собі завжди кажу що все буде добре, пісня чудова";
"Дуже потужно. До мурах...Дякую, Олю";
"З прем’єрою! Монтував і ридав! 💙💛🙏🏻".
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