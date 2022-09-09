На цей раз українська співачка Оля Полякова випустила україномовну пісню про віру в Перемогу. Нещодавно у прямому ефірі артистка спеціально спалила кокошник на Лисій горі, щоб показати: вона прощається з усім російським у своєму образі.
«Все буде добре, Оля» – це емоційний хіт у новому для співачки стилі, адже у нові часи вимагають нового звучання та нових меседжів. Музику та слова до нового релізу створила авторка знаменитої «Королеви ночі» - Ольга Бажана» - йдеться у підписі під відео.
«Кожен із нас зараз Оля; 😢до сліз! Все буде добре, мурашки по тілу; Мурашки та сльози! Чудова пісня🙏🏻❤️; Щодня собі говорю "Все буде добре Оля"; Пісня неперевершена….; Чудова пісня 💙💛🇺🇦 Відразу сльози покотилися 😢Все буде добре!» - пишуть у мережі.
До початку повномасштабної війни Оля Полякова була артисткою України, що гастролює. Вона мала телевізійні контракти, концерти, багатотисячні стадіони, любов слухачів. Але, як і в усіх українців, її життя змінилося за одну ніч.
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Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" та не стрималася.
Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.
Також Politeka писала, що Полякова розповіла про найтепліший концерт на підтримку України.