Популярна українська співачка Оля Полякова випустила новий трек про віру у перемогу та про те, як вона себе зараз почуває.

На цей раз українська співачка Оля Полякова випустила україномовну пісню про віру в Перемогу. Нещодавно у прямому ефірі артистка спеціально спалила кокошник на Лисій горі, щоб показати: вона прощається з усім російським у своєму образі.

«Все буде добре, Оля» – це емоційний хіт у новому для співачки стилі, адже у нові часи вимагають нового звучання та нових меседжів. Музику та слова до нового релізу створила авторка знаменитої «Королеви ночі» - Ольга Бажана» - йдеться у підписі під відео.

«Кожен із нас зараз Оля; 😢до сліз! Все буде добре, мурашки по тілу; Мурашки та сльози! Чудова пісня🙏🏻❤️; Щодня собі говорю "Все буде добре Оля"; Пісня неперевершена….; Чудова пісня 💙💛🇺🇦 Відразу сльози покотилися 😢Все буде добре!» - пишуть у мережі.

До початку повномасштабної війни Оля Полякова була артисткою України, що гастролює. Вона мала телевізійні контракти, концерти, багатотисячні стадіони, любов слухачів. Але, як і в усіх українців, її життя змінилося за одну ніч.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" та не стрималася.

Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.

Також Politeka писала, що Полякова розповіла про найтепліший концерт на підтримку України.