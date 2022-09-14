Популярна українська співачка Ліда, яка була підопічною лейблу Монатика брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу співачка виклала чарівні кадри із нової осінньої фотосесії, на яких з'явилася у незвичайному образі.

Як видно, Ліда зображена в цікавій локації з особливою атмосферою та фонтаном, а на одному з фото ще й з букетом осінніх жоржин. Перед камерою зірка позує в чорній сукні, що облягає, на тонких бретельках, яка відкрила вид на декольте і підкреслила стрункі ноги. Волосся Ліди розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Чи гарно так?". Шанувальники не пройшли повз нього і тут же почали коментувати нову публікацію артистки, засинаючи її компліментами: "Ну дуже як красиво", "Дуже красиво, обожнюю", "Яка краса", "Просто неймовірно", "Дуже!", "Дуже красиво" , "Яка неймовірна", "Красуня", "Нереальна", "Дуже красиві фото", "Дуже красиво", "Краса ваша і є наша сила!", "Ще б пак! Вогонь", "Прекрасна", "Красива", "Лідо, гарні губи в тебе".

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