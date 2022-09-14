Популярна українська телеведуча, інтерв'юер та засновниця благодійного фонду Маша Єфросиніна, яка з початку війни багато їздить за кордон і займається допомогою українським дітям та жінкам, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала відео, в якому розповіла про своє життя в Європі та зацікавила новим інтерв'ю.

Як виявилось, Маші вдалося взяти інтерв'ю у міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Але перед тим, як показати його глядачам, Єфросиніна записала відео, в якому зробила цікаву підводку до нього. Як виявилося, під час своїх візитів та в житті в Європі телеведуча зіткнулася з тим, наскільки там "все в папері", тоді як в Україні все давно можна використовувати в електронному вигляді.

"Сьогоднішній стриманий про те, як потрібно вміти визнавати хороше – позитивні результати роботи, і не тільки своєї. Особливо коли чиїсь досягнення є справжнім маркером прогресивності твоєї держави! Розмова про все це з @michael.fedorov виявилася ще цікавішою, ніж я чекала. Інтерв'ю вже на моєму каналі", - заінтригувала Єфросиніна у підписі до свого емоційного відео.

Нагадаємо, "Дуже щаслива": Дорофєєва потішила українців грандіозним поверненням, фото.

Як повідомляла Politeka, "На тлі останніх подій…": Ульянова з "Холостяка" вигадала, як допомогти ЗСУ.

Також Politeka писала, що "Мурашки по шкірі": Денисенко з "Кріпосної" довела до сліз прочитанням вірша, відео.