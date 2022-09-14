Популярная украинская певица Лида, которая была подопечной лейбла Монатика принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз певица выложила очаровательные кадры из новой осенней фотосессии, на которых появилась в необычном образе.

Как видно, Лида запечатлена в интересной локации с особой атмосферой и фонтаном, а на одном из фото еще и с букетом осенних георгин. Перед камерой звезда позирует в облегающем черном платье на тонких бретельках, которое открыло вид на декольте и подчеркнуло стройные ноги. Волосы Лиды распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Красиво ли так?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, засыпая ее комплиментами: "Ну очень как красиво", "Очень красиво, обожаю", "Какая красота", "Просто невероятно", "Очень!", "Очень красиво", "Какая невероятная", "Красотка", "Нереальная", "Очень красивые фото", "Очень красиво", "Красота ваша и есть наша сила!", "Еще бы! Огонь", "Прекрасная", "Красивая", "Лида, красивые губы у тебя".

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