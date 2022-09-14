Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни довгі місяці жила в Іспанії, а нещодавно повернулася до Києва без чоловіка Потапа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка повідомила, що повертається до Іпанії, де збирається два концерти, а ще вона готує благодійний аукціон.

На своїй сторінці у соцмережі Настя поділилася милими фото та розповіла про свої плани. Як видно, на новій фотографії артистка з'явилася у простому світлому образі з розпущеним волоссям та легким макіяжем. У руках вона тримає книгу, яка стане одним із лотів у її майбутньому благодійному аукціоні.

У підписі до публікації Каменських розкрила всі подробиці: "Друзі, вже через декілька днів ми зустрінемось з вами на моїх концертах на підтримку України. Окрім того, що донати з квитків підуть на дрони, ми також підготували благодійний аукціон разом з ГО @gosensorica та її головою @kazakovaelen, на якому представлені ексклюзивні лоти від мене, щоб допомогти 8-річній Єві з Харкова отримати життєво важливі ліки. Тож всі, у кого є можливість, приходьте на концерти, щоб мати змогу взяти участь в аукціоні та отримати один з 3 по-справжньому ексклюзивних лотів. Я впевнена, що об’єднавшись, ми можемо все! Чекаю вас на концертах 15/09 та 18/09 в Марбельї та Аліканте! Посилання на квитки у профілі. Все буде Україна!".

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