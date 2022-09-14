Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка готується стати дружиною блогера Олександра Волошина і вже призначила дату розпису – 24 вересня часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала чергове відео, на якому приміряє незвичайне вбрання.

Примітно, що на початку ролика Анна з'явилася в чорному комплекті нижньої білизни, яка підкреслила її пружні плети - сідниці та силіконові груди, які вона зробила минулої зими. Потім вона почала приміряти різні вбрання, не упускаючи можливості крупним планом показати свої форми.

У підписі до публікації Трінчер звернулася до шанувальників із питанням, який із її образів на відео їм подобається найбільше. Користувачі не пройшли повз і тут же прийняли коментувати нову публікацію зірки: "Прекрасна", "Чарівна", "Кожен образ нічого такий", "Тобі так йдуть усі образи. Красуня!", "Ну красуня ж", "Ну красуня ж" , "Красива", "На першому відео джинси офігенні", "Який у тебе розмір джинсів?" ?! Дратує вже. Відписуюсь", "Красива дівчина", "Ти така красуня, велика молодець".

Нагадаємо, "Дуже щаслива": Дорофєєва потішила українців грандіозним поверненням, фото.

Як повідомляла Politeka, "На тлі останніх подій…": Ульянова з "Холостяка" вигадала, як допомогти ЗСУ.

Також Politeka писала, що "Мурашки по шкірі": Денисенко з "Кріпосної" довела до сліз прочитанням вірша, відео.