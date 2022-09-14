Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його кращого друга Михайла Кацуріна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове відео, на якому співає разом із Артемом Пивоваровим.

Як відомо, на початку літа Надя та Артем випустили спільний трек "Думі", в основу якого лягли рядки з віршів Тараса Шевченка. Тепер, як виявилось, у середині вересня, пісня зібрала понад 17 мільйонів переглядів на ютуб та стала справжнім народним хітом.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "17 мільйонів. Наші "Думи" з @pivovarovmusic завдяки вам стала справжнім народним хітом. Дякую всім, хто слухає та підтримує. Записали для вас ще одну Live Studio Version, яку можна подивитися на YouTube. Обіймаю кожного ".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Без слів!", "До альбому залишилося вже 2 дні, дуже чекаємо", "Чекаємо ще спільних треків з Артемом", "Дуже хороша пісня, для кожного українця просто в серці", "Чудова пісня", "До мурашок", "Пісня дуже хороша приємно слухати", "Думи" у наших серцях і набирають обертів.

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