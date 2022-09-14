Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений ушла от мужа Владимира Дантеса к его лучшему другу Мише Кацурину, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое видео, на котором поет вместе с Артемом Пивоваровым.

Как известно, в начале лета Надя и Артем выпустили совместный трек "Думи", в основу которого легли строки из стихов Тараса Шевченко. Теперь, как оказалось, в средине сентября, песня собрала более 17 миллионов просмотров на ютуб и стала настоящим народным хитом.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "17 миллионов. Наши "Думы" из @pivovarovmusic благодаря вам стала настоящим народным хитом. Благодарю всех, кто слушает и поддерживает. Записали для вас еще одну Live Studio Version, которую можно посмотреть на YouTube. Обнимаю каждого".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Без слов!", "До альбома осталось уже 2 дня, очень ждем", "Ждем еще совместных треков с Артемом", "Очень хорошая песня, для каждого украинца просто в сердце", "Великолепная песня", "До мурашек", "Песня очень хорошая приятно слушать", "Думы" в наших сердцах и набирают обороты".

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