Українська співачка Оля Цибульська вирушила до салону краси та попросила косметолога перетворити її з жінки на дівчинку.

Відома українська співачка Ольга Цибульська активно веде свою сторінку в соцмережах, тому її шанувальники не встигають нудьгувати і завжди перебувають у курсі подій у житті зірки.

Нещодавно 36-річна артистка відвідала косметологічний салон заради омолоджувальних процедур.

Кадри Цибульська опублікувала у Stories Instagram.

«Сьогодні мені в магазині в спину крикнули жінка…і жінка не змогла пережити цього та вирушила на процедури», - розповіла Цибульська на камеру і попросила косметолога перетворити її з жінки на дівчинку.

У салоні артистці нанесли спеціальну маску на обличчя, шию та в зоні декольте, яка розгладжує шкіру, надає їй пружності та позбавляє від зморшок.

Після маніпуляцій артистка похвалилася результатом, яким вона виявилася дуже задоволеною.

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Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовою, Лазарєвою та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.