Известная украинская певица Ольга Цибульская активно ведет свою страницу в соцсетях, поэтому ее поклонники не успевают заскучать и всегда находятся в курсе событий в жизни звезды.
Совсем недавно 36-летняя артистка посетила косметологический салон ради омоложивающих процедур.
Кадры Цибульская опубликовала в Stories Instagram.
«Сегодня мне в магазине в спину крикнули женщина…и женщина не смогла пережить этого и отправилась на процедуры», - рассказала Цибульская на камеру и попросила косметолога превратить ее из женщины в девочку.
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В салоне артистке нанесли специальную маску на лицо, шею и в зоне декольте, которая разглаживает кожу, придает ей упругость и избавляет от морщин.
После манипуляций артистка похвасталась результатом, которым она оказалась очень довольна.
Напомним, Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны: "Боже, гляньте"
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.
Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.