Украинская певица Оля Цибульская отправилась в салон красоты и попросила косметолога превратить ее из женщины в девочку.

Известная украинская певица Ольга Цибульская активно ведет свою страницу в соцсетях, поэтому ее поклонники не успевают заскучать и всегда находятся в курсе событий в жизни звезды.

Совсем недавно 36-летняя артистка посетила косметологический салон ради омоложивающих процедур.

Кадры Цибульская опубликовала в Stories Instagram.

«Сегодня мне в магазине в спину крикнули женщина…и женщина не смогла пережить этого и отправилась на процедуры», - рассказала Цибульская на камеру и попросила косметолога превратить ее из женщины в девочку.

В салоне артистке нанесли специальную маску на лицо, шею и в зоне декольте, которая разглаживает кожу, придает ей упругость и избавляет от морщин.

После манипуляций артистка похвасталась результатом, которым она оказалась очень довольна.

Напомним, Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны: "Боже, гляньте"

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.