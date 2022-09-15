Український телеведучий та актор Юрій Горбунов не зміг приховати свого замилування від побаченого.

Учні одного із класів в українській школі щиро зраділи, побачивши свого вчителя, який перебуває на передовій.

Відомий український телеведучий та актор Юрій Горбунов опублікував зворушливе відео у себе в Інстаграм.

«Вчитель повернувся з фронту до своїх учнів! Велика країна!!», - написав із захопленням шоумен.

Коли чоловік у військовій формі з'явився посеред уроку, реакція дітей виявилася безцінною, вони з радістю кинулися його обіймати.

У коментарях українці також не могли приховати свого замилування, вони розповіли, що вчителі звуть Роман Паламарчук.

"Боже як приємно таке бачити",

"І наш учитель класний керівник мого сина теж на війні захищає нашу рідну Україну",

"Без слез просто нельзя смотреть 😭 Слава Україні!",

"Боже Бережи наших вчителів, Бережи наших дітей, Бережи нашу Україну!!! ❤️❤️",

"Більше б таких радісних моментів!!!❤️❤️❤️ Дай, Боже, щоб усі повернулися живими до своїх рідних та близьких!!💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава нашим Героям!!!Слава Україні!!!",

" Плачу від радості ❤ Найшвидшої перемоги Україні! 🙏 З любов'ю з Америки 💙💛", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Горбунов зізнався, як полегшив душу поряд із Арештовичем, фото.

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, кого побачив у київському метро, ​​фото.

Також Politeka писала, що Горбунов показав на відео, як українські бійці евакуюють людей з-під обстрілів.