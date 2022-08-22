Популярный украинский телеведущий и муж телезвезды Кати Осадчей Юрий Горбунов, который во время войны остался в Киеве, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, на днях шоумен поделился забавным фото со встречи в киевском метро с Антоном Птушкиным, Позитивом и Колей Серьгой. А теперь повеселил кадром с главным "успокоителем" страны Алексеем Арестовичем.

Похоже, советник главы Офиса президента Арестович стал гостем эфира "Сніданок з 1+1", ведущим которого является Горбунов, и именно там они сделали это милое селфи. На фото Юрий в черном костюме с белой футболкой и Алексей в пестрой рубашке мило улыбаются в камеру.

В подписи к фото Горбунов шутливо написал: "Получил дозу успокаивающего от Алексея! Теперь гораздо легче на душе!". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото телеведущего: "Юрий, в не обиду, но вы наверняка чуть-чуть не в теме. Этот человек уже больше раздражает, чем успокаивает", "Нарцисс успокоил", "Грустно. Такой дуэт", "Я была лучшего мнения о Вас, переоценила", "О, и что нового сказал? Что через неделю будет осень", "Не думала, Юрий, что все так запущено", "И мы хотим получить успокоительное!", "Это действенная доза!", "И нам расскажите, чтобы и нам стало легче?", "А говорили, что его не существует, может это фотошоп", "А я хочу знать реальное положение, а не дозу успокоительного".

Напомним, "Три украиночки": Лобода с сестрой и дочкой восхитили кадром с национальной символикой.

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