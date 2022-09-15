Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов не смог скрыть своего восхищения от увиденного.

Ученики одного из классов в украинской школе искренне обрадовались, увидев своего учителя, который находится на передовой.

Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов опубликовал трогательное видео у себя в Инстаграм.

«Учитель вернулся с фронта к своим ученикам!! Великая страна!!», - написал с восхищением шоумен.

Когда мужчина в военной форме появился прямо посреди урока, реакция детей оказалась бесценной, они с радостью бросились его обнимать.

В комментариях украинцы также не могли скрыть свого восхищения, они рассказали, что учителя зовут Роман Паламарчук.

"Боже как приятно такое видеть",

"И наш учитель классный руководитель моего сына тоже на войне защищает нашу родную Украину",

"Без слез просто нельзя смотреть 😭 Слава Україні!",

"Боже Береги наших учителей, Береги наших детей, Береги нашу Украину!!! ❤️❤️",

"Больше бы таких радостных моментов!!!❤️❤️❤️ Дай, Боже, чтобы все вернулись живыми к своим родным и близким!!💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава нашим Героям!!!Слава Украине!!!",

" Плачу от радости ❤ Скорейшей победы Украине! 🙏 С любовью из Америки 💙💛", - пишут в сети.

Напомним, Горбунов признался, как облегчил душу рядом с Арестовичем, фото.

Как Politeka сообщала, Горбунов показал, кого увидел в киевском метро, фото.

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