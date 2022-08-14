Украинский ведущий Юрий Горбунов показал, как наши защитники вывозят людей из зоны боевых действий.

На своей странице в Instagram Юрий разместил видео эвакуации мирного населения из-под обстрелов в Марьинке Донецкой области.

На кадрах видно, как под громкие звуки вражеской артиллерии украинские защитники заходят в жилые дома и эвакуируют людей. Они садят их в бронированные автомобили и перевозят в более безопасное место, рискуя своими жизнями.

Также они оказывают первую помощь раненным, который пострадали в результате обстрелов оккупантов.

«Белый ангел» эвакуирует людей из Марьинки!! Береги вас Бог ребята за ваш героизм!!, - написал Юрий Горбунов.

"Бедные люди 😢😢 за что такое горе?", "Боже спаси и сохрани наших защитников🙏🙏🙏💛💙❤️", "Низкий поклон вам ребята. Пусть Бог всегда вас оберегает 🙏", "Только слезы, на это нельзя смотреть спокойно!", "Столько страха, боли, стресса переживают эти люди", "Господи, помоги людям спастись 🙏🙏🙏😢😢😢 проклятые решисты, как же я вас всех ненавижу 😡 знайте сволочи, Победа за нами! Мы на своей земле! Слава ВСУ!", - комментируют в сети.

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