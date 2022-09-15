Злата Огневич зустрічала українців, які вижили у Маріуполі та Ізюмі, тих, у кого згорів будинок через обстріл росіян чи тих, у кого родичі служать на фронті.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич, яка дає благодійні концерти для військових та волонтерить, розповіла про історії, що часто чує від українців. Емоційний пост артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Вона зустрічала українців, які вижили у Маріуполі та Ізюмі, тих, у кого згорів будинок через обстріл росіян чи тих, у кого родичі служать на фронті. Також їй розповідають про тих, хто перебуває в полоні та чекає на звільнення. Кожна така історія торкається її серця та душі.

"Я чую так багато ваших історій. Щоразу, після концерту, коли ви просто поруч, усіма клітинами! Ми обіймаємось міцно-сильно, а я – слухаю, слухаю… І серце моє вже розірвано повністю, але й силою наповнюється. Тому що я продовжую вірити у перемогу життя над усім темним та гидким", - зазначила Злата Огневич.

При цьому вона каже, що силу їй дають усі українці, які тримають небо і землю, а також не здаються і борються за своє існування, своє життя. На фото, яке Злата Огневич прикріпила до посту, вона позує у світлому пальто і з серйозним поглядом дивиться просто в камеру.

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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