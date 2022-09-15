Злата Огневич встречала украинцев, которые выжили в Мариуполе и Изюме, тех, у кого сгорел дом из-за обстрелов россиян или тех, у кого родственники служат на фронте.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич, которая дает благотворительные концерты для военных и волонтерит, рассказала об историях, что часто слышит от украинцев. Эмоциональный пост артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Она встречала украинцев, которые выжили в Мариуполе и Изюме, тех, у кого сгорел дом из-за обстрелов россиян или тех, у кого родственники служат на фронте. Также ей рассказывают о тех, кто находится в плену и ждет освобождения. Каждая такая история трогает ее сердце и душу.

"Я слышу так много ваших историй. Каждый раз, после концерта, когда вы просто рядом, всеми клеточками! Мы обнимаемся крепко-сильно, а я – слушаю, слушаю… И сердце мое уже разорвано полностью, но и силой наполняется. Потому что я продолжаю верить в победу жизни над всем темным и гадким", - отметила Злата Огневич.

При этом она говорит, что силу ей дают все украинцы, которые держат небо и землю,а также не сдаются и борятся за свое существование, свою жизнь. На фото, которое Злата Огневич прикрепила к посту, она позирует в светлом пальто и с серьезным взглядом смотрит прямо в камеру.

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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