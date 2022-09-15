На своїй сторінці в Instagram Топольський розмістив довгий пост, в якому розповів, як досягти в житті речей, яких хочешь.

«Інсайт, який я прийняв для себе, щоб змінити своє життя і про який нагадую собі, якщо щось йде не так. Я усвідомив, що життя відбувається таким чином:

Бути -> Робити -> Мати

Спершу бути, потім робити, потім мати.

Саме у такому порядку.

Проблема в тому, що раніше було так:

Я хотів якусь "річ", старанно і трудомістко до цього йшов, щоб "бути" кимось. Начебто - логічно, скажіть ви, і воно працювало до певного часу, але були вигоряння, стрес, нерви ... і йшло воно якось не плавно і насилу», - поділився новий холостяк.

Топольський зізнався, що раніше він був тією версією себе, яка не допускає можливості реалізації цієї речі, яку я дуже хотів (внутрішні блоки, ментальні затискачі, неефективне бачення себе, обмежувальні установки та переконання тощо).

«Якщо життя вести в такому зворотному порядку – страждання необоротні і навіть якщо ми домагаємося бажаного, в результаті воно вже якесь не те, не кайф. Не важливо, чи добрі у нас наміри, все одно страждання необоротні. А що якщо. Спершу ми вчимося БУТИ певним чином, щоб РОБИТИ певним (ефективним) чином і МАТИ речі, які ми бажаємо. Таким чином набагато легше і плавніше все йде, і насолоду. Базова, але дуже ефективна вправа - "Робота з внутрішніми переконаннями", - продовжив він.

Саме вони, на думку Алекса, і є початком усьому хорошому чи не дуже. Топольський розповів, що треба зробити на першому етапі.

«Беремо чистий аркуш паперу та ручку. Сідаємо. Вимикаємо айфон. Даємо собі слово, що наступні 30 хвилин безцінні і ми обов'язково завершимо розпочате. Лівий стовпчик - існуючі внутрішні переконання про себе, життя, роботу, успіх, здоров'я, відносини і т.д. Правий - протилежні переконання зі знаком + Тільки будьте чесні перед собою і не підглядайте в гугл)», - написав він.

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