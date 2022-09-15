На своей странице в Instagram Топольский разместил длинный пост, в котором рассказал, как добиться в жизни веще, который хочешь.

«Инсайт, который я принял для себя, чтобы изменить свою жизнь и о котором напоминаю себе, если что-то идет не так. Я осознал, что жизнь происходит следующим образом: Быть -> Делать -> Мать Сначала быть, потом делать, потом мать. Именно в таком порядке. Проблема в том, что раньше было так: Я хотел какую-то "вещь", усердно и трудоемко к этому шел, чтобы "быть" кем-то. Вроде бы – логично, скажите вы, и оно работало до определенного времени, но были выгорание, стресс, нервы… и шло оно как-то не плавно и с трудом», - поделился новый холостяк.

Топольский признался, что ранее он был той версией себя, которая не допускает возможности реализации этой вещи, которую я очень хотел (внутренние блоки, ментальные зажимы, неэффективное видение себя, ограничительные установки и убеждения и т.д.).

«Если жизнь вести в таком обратном порядке – страдания необратимы и даже если мы добиваемся желаемого, в результате она уже какая-то не то, не кайф. Не важно, хорошие ли у нас намерения, все равно страдания необратимы. А что если. Наоборот Сначала мы учимся БЫТЬ определенным образом, чтобы ДЕЛАТЬ определенным (эффективным) образом и ИМЕТЬ вещи, которые мы желаем. Таким образом гораздо легче и плавнее все уходит, и в удовольствие. Базовое, но очень эффективное упражнение – «Работа с внутренними убеждениями», - продолжил он.

Именно они, по мнению Алекса, и есть начало всему хорошему или не очень. Топольский рассказал, чо нужно сделать на первом этапе.

«Берем чистый лист бумаги и ручку. Садимся. Выключаем айфон. Даем себе слово, что следующие 30 минут бесценны и мы обязательно завершим начатое. Левый столбик - существующие внутренние убеждения о себе, жизни, работе, успехе, здоровье, отношениях и т.д. Правый – противоположные убеждения со знаком + Только будьте честны перед собой и не подглядывайте в гугл)», - написал он.

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