Как передает Politeka.net, уже 4 марта состоится премьера нового 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк", где главным героем стал бизнесмен из Майями Алекс Топольский.

На этот раз на странице реалити-шоу "Холостяк" опубликовали новое видео. На кадрах показали процесс съемок нового шоу и моменты с первой вечеринки, где прошло знакомство

Алекса Топольского с участниками. Также, на аккаунте рассказали, что в новом сезоне украинцев ожидают новые проверки и розы, теперь они будут не только красными. А вот что они означают, зрители узнают уже 4 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Прямо на первой вечеринке Топольский решил устроить участницам новые испытания, однако какие, еще неизвестно.

Поклонники гадают, что же будут значит розы непривычного цвета: "Красная как обычно. Желтая наверняка расставание. Белая подумает но близко к желтой. Розовая наверняка привязанность. Напишите мне ответ, чтобы я целый день об этом не думала".

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