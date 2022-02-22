Как передает Politeka.net, уже 4 марта состоится премьера нового 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк", где главным героем стал бизнесмен из Майями Алекс Топольский.
На этот раз на странице реалити-шоу "Холостяк" опубликовали новое видео. На кадрах показали процесс съемок нового шоу и моменты с первой вечеринки, где прошло знакомство
Алекса Топольского с участниками. Также, на аккаунте рассказали, что в новом сезоне украинцев ожидают новые проверки и розы, теперь они будут не только красными. А вот что они означают, зрители узнают уже 4 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Прямо на первой вечеринке Топольский решил устроить участницам новые испытания, однако какие, еще неизвестно.
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Поклонники гадают, что же будут значит розы непривычного цвета: "Красная как обычно. Желтая наверняка расставание. Белая подумает но близко к желтой. Розовая наверняка привязанность. Напишите мне ответ, чтобы я целый день об этом не думала".
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