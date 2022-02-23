Как пишет Politeka.net, переживания о возможном начале Россией полномасштабного наступления на украинскую территорию не обошли стороной и Алекса Топольского, который стал главным героем 12-го сезона шоу «Холостяк». До этого предприниматель жил и работал в США, однако, судя по геотегу, сейчас он находится в Киеве.

Как признался Топольский, последние ночи он не мог уснуть из-за ситуации в стране. Однако, предприниматель нашел метод, который помог ему уменьшить тревогу.

«Бессонные последние несколько ночей, в связи со всем происходящим, я понял, что надо менять состояние, задумался над 3 вещами за которые благодарен в жизни и проникся ими, реальность будто бы поменялась. Этот метод никогда не подводил, ведь, когда мы под воздействием тревоги и стресса, то толку от нас мало», - написал Топольский.

Он добавил, что всегда старается фокусироваться на том, что может контролировать.

Алекс также поинтересовался у своих подписчиков, за что они сейчас благодарны.

«За то, что имею сейчас», «Думаю о розовых слониках, а реальности как-то наплевать на это», «Ох, как этому научится», «У тебя наверное какие-то секретики спокойствия есть», - пишут люди.

Напомним, появились фото претенденток на сердце "Холостяка" Топольского.

Как сообщала Politeka, новые правила в "Холостяке", Топольский устроил испытание на первой же вечеринке.

Также Politeka писала, что к новому "Холостяку" Топольскому неожиданно приехала голливудская актриса.