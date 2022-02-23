Как сообщает Politeka.net, в марте состоится премьера нового 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главным героем проекта в этот раз стал харизматичным красавчик Александр Топольский, который приехал в Украину из Майами искать свою любовь. На странице шоу в Instagram опубликовали несколько кадров, на которых показали некоторых участниц нового сезона.

Так, на кадрах можно увидеть шестерых девушек, которые пришли покорять холостяка Топольского. Среди них внимательные пользователи узнали темнокожую девушку по имени Аделина Дели, которая работает в шоу-балете певицы Насти Каменских.

В комментариях к публикации началось бурное обсуждение участниц нового сезона: "О, побыстрее что бы началось. Очень жду премьеру", "А та что у Каменских на подтанцовке что там забыла? Аделина Дели если не ошибаюсь", "Это самые красивые и успешные девушки Украины?", "Будущие блогеры. Все, кто появляются в этом проекте, потом становятся знаменитостями", "Интересно, будет ли хоть одна симпатичная?", "Опять искусственные все, не интересно", "Они выглядят старше холостяка", "Новенькие", "Ну, все понятно", "В 12 сезоне все такие "красавицы" или это была подборка страшных участниц? Держись, холостяк".

Напомним, Новые правила в "Холостяке", Топольский устроил испытание на первой же вечеринке: "Кроме красных роз будут и...".

Как сообщала Politeka, "Неужели Джоли": к новому "Холостяку" Топольскому неожиданно приехала голливудская актриса.

Также Politeka писала, что Участница 12 сезона "Холостяка" взбесила своим поведением перед Топольским: " Где вы их набрали...".