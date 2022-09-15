Як пише Politeka.net , оригінальним рецептом шеф-кухар поділився на своїй сторінці в Інстаграм.
Для приготування Ярославський взяв дві риби різних видів: нерку та голець.
Однак він зазначив, що можна використовувати горбушу, кижуч і навіть чавич і, звичайно, звичайний лосось чи форель, а також дикий лосось.
Знадобиться:
🐠 Риба приблизно 1.2 кг
🧂 Сіль морська 2 столові ложки
🌶 Перець чорний мелений
🏺Оливкова олія -трохи
🍋 Цедра лимону
🍬 Цукор 1 столова ложка
🥃 Віскі або Бренді/джин 2ст. ложки( для смаку - можно без нього)
🌿 Спеції за смаком
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У процесі:
1️⃣ Очищаємо рибу від шкіри та видаляємо кістки
2️⃣ Змішуємо сіль та цукор разом і посипаємо рибу з двох сторін
3️⃣ Збризкуємо тонкі оливковою олією
4️⃣ Натираємо цедру лайма і посипаємо зверху
5️⃣ Посипаємо чорним молодим перцем
6️⃣ Поливаємо віскі/бренді
7️⃣ Можна додати чебрець/розмарин, будь-яку зелень за смаком
8️⃣ Накриваємо плівкою та в холодильник на ніч
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"Вранці дістаньте рибу і просто протріть рушником - видаливши зайву вологу, і якщо залишилися кристали солі. Загорніть у плівку і дайте постояти їй ще до вечора мінімум - риба ще добу приблизно дозріває - у ній рівномірно розподіляються смаки", - написав Ярославський.
Він запропонував замість цедри лайма взяти лимон, апельсин або мандарин.
"Зберігайте засолену рибу 7днів у холодильнику, добре замотаною плівкою або в щільному контейнері, засол зі свіжої риби можна заморозити - так дуже добре зберігається!", - порекомендував шеф-кухар.
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