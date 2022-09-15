Шеф-кухар Володимир Ярославський, який є суддею шоу "Майстер Шеф" разом з Ектором Хіменесом-Браво та Ольгою Мартиновською, показав, як солити червону рибу.

Як пише Politeka.net , оригінальним рецептом шеф-кухар поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

Для приготування Ярославський взяв дві риби різних видів: нерку та голець.

Однак він зазначив, що можна використовувати горбушу, кижуч і навіть чавич і, звичайно, звичайний лосось чи форель, а також дикий лосось.

Знадобиться:

🐠 Риба приблизно 1.2 кг

🧂 Сіль морська 2 столові ложки

🌶 Перець чорний мелений

🏺Оливкова олія -трохи

🍋 Цедра лимону

🍬 Цукор 1 столова ложка

🥃 Віскі або Бренді/джин 2ст. ложки( для смаку - можно без нього)

🌿 Спеції за смаком

⠀

У процесі:

1️⃣ Очищаємо рибу від шкіри та видаляємо кістки

2️⃣ Змішуємо сіль та цукор разом і посипаємо рибу з двох сторін

3️⃣ Збризкуємо тонкі оливковою олією

4️⃣ Натираємо цедру лайма і посипаємо зверху

5️⃣ Посипаємо чорним молодим перцем

6️⃣ Поливаємо віскі/бренді

7️⃣ Можна додати чебрець/розмарин, будь-яку зелень за смаком

8️⃣ Накриваємо плівкою та в холодильник на ніч



"Вранці дістаньте рибу і просто протріть рушником - видаливши зайву вологу, і якщо залишилися кристали солі. Загорніть у плівку і дайте постояти їй ще до вечора мінімум - риба ще добу приблизно дозріває - у ній рівномірно розподіляються смаки", - написав Ярославський.

Він запропонував замість цедри лайма взяти лимон, апельсин або мандарин.

"Зберігайте засолену рибу 7днів у холодильнику, добре замотаною плівкою або в щільному контейнері, засол зі свіжої риби можна заморозити - так дуже добре зберігається!", - порекомендував шеф-кухар.

Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" розкрив рецепт ідеальних лінивих вареників і здивував подачею

Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" порекомендував українцям незвичайну страву .

А ще Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" влаштував гаряче тренування у спортзалі