Как пишет Politeka.net , оригинальным рецептом шеф-повар поделился на своей странице в Инстаграм.

Для приготовления Ярославский взял две рыбы разных видов: нерку и голец.

Однако он отметил, что можно использовать горбушу, кижуч и даже чавич и, конечно, обычный лосось или форель, а также дикий лосось.

Потребуется:
🐠 Рыба примерно 1.2 кг
🧂 Соль морская 2 столовые ложки
🌶 Перец черный молотый
🏺Оливковое масло -
немного 🍋 Цедра лимона
🍬 Сахар 1 столовая ложка
🥃 Виски или Бренди. ложки (для вкуса – можно без него)
🌿 Специи по вкусу

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В процессе:

1️⃣ Очищаем рыбу от кожи и удаляем кости

2️⃣ Смешиваем соль и сахар вместе и посыпаем рыбу с двух сторон

3️⃣ Сбрызгиваем тонкие оливковым маслом

4️⃣ Посыпаем черным молодым перцем

6️⃣ Полим виски/бренди

7️⃣ Можно добавить чабрец/розмарин, любую зелень по вкусу

8️⃣ Накрываем пленкой и в холодильник на ночь

"Утром достаньте рыбу и просто протрите полотенцем – удалив лишнюю влагу, и если остались кристаллы соли. Заверните в пленку и дайте постоять ей еще до вечера минимум – рыба еще сутки примерно созревает – в ней равномерно распределяются вкусы", – написал Ярославский.

Он предложил вместо цедры лайма взять лимон, апельсин или мандарин.

"Сохраняйте засоленную рыбу 7 дней в холодильнике, хорошо замотанной пленкой или в плотном контейнере, засол из свежей рыбы можно заморозить - так хорошо сохраняется!", - порекомендовал шеф-повар.

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