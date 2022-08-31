Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Владимир после начала войны занялся организацией благотворительных ужинов, а также написанием книги об украинской кухне вместе с коллегой Ольгой Мартыновской.
Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ярославский поделился кадрами, как занимается спортом.
В новом сторис Владимир сидел за тренажером и качал руки.
"Хоть немножко спорта...", - написал Ярославский в сорис.
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Стоит отметить, не так давно звезда показался в футболке перед зеркалом и пожаловался на большой живот.
Сообщалось, что Ярославский из "Мастер Шеф" впечатлил даже Мартыновскую новым рецептом из кабачков
А еще Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" порадовал украинцев новостями о кулинарном шоу
Также Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" наконец-то воссоединилась с Ярославским