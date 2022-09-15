Лілія Ребрик після звільнення з телебачення показала свою нову роботу, українці не секунди не вагалися в таланті ведучої.

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка кілька років пропрацювала в ранковій програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", знайшла нову роботу.

Тепер знаменитість мовить у студії інформаційно-пізнавального проекту "Ранок Вдома" на каналі "Дом". Компанію їй склали колеги Ірина Хоменко та Костянтин Жовтневий.

У своїх інстаграм-сторісах 41-річна Ребрик показала кілька кадрів, зроблених у студії до ефіру.

Вона позувала в сорочці в смужку ніжного-блакитного кольору та в джинсах модного крою.

«Доброго ранку, ранок вдома, сьома ранку, вмикайте канал "Дом" і дивіться», - зазначила телеведуча.

Зазначимо, що програма "Ранок Дома" виходитиме в ефірі телеканалу "Дом" з понеділка по п'ятницю — прем'єрні випуски, у вихідні — дайджест найцікавіших матеріалів за тиждень.

У випусках ведучі ділитимуться особистим досвідом, розповідатимуть про своє життя під час війни, обговорюватимуть досягнення та відкриття українців, важливі для всього світу, спілкуватимуться із зірковими гостями у студії та онлайн. З огляду на нові реалії багато уваги буде приділено історіям та підтримці українців, які стали вимушеними переселенцями, втратили будинок, які виїхали з України.

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися у смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик сумно згадала про минулі часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.