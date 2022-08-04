Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала свой уютный загородный дом в Киевской области во время дождя

Так, у себя в Инстаграм Лилия Ребрик разместила видео, в котором запечатлена на пороге своего дома во время дождя.

Сначала артистка позирует со спины на пороге особняка, задумчиво глядя на природу, а потом радостно выбегает и подставляет лицо под дождь.

Видео сопровождается под трек украинского певца Монатика «Мріяти не шкідливо».

«Я хочу, несмотря ни на что, находить для себя маленькие радости. И не осуждали тех, кто их нашел», - написала теледива.

Лилия Ребрик приобрела двухэтажный дом в коттеджном городке «Лесное озеро» в 2017 году. В распоряжении телеведущей и ее семьи есть: бассейн, аккуратный газон, веранда и личный мангал.

В уютном доме они проводят выходные, устраивают семейные торжества и отдыхают от городской суеты.

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