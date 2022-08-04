Так, она запостила несколько снимков. Один из них был сделан сегодна, а другие - несколько лет назад.

Как сообщает Politeka.net, 3 августа мир отмечает день арбуза. Для украинцев это особый праздник, ведь имеет прямую ассоциацию с Херсонщиной, где Украина выращивает больше всего арбузов, и которая временно находится под оккупацией рф.

О херсонских арбузах вспомнила и украинская телеведущая Лилия Ребрик в своем Инстаграме.

Так, она запостила несколько снимков. Один из них был сделан сегодна, а другие - несколько лет назад. В частности, на старых фото двухлетней давности, семья Лилии Ребрик в полном составе предстала перед камерой с херсонскими арбузами в руках.

"Два года назад было так... Припоминаю, сколько же радости было тогда... Херсонский арбуз, привезенный мною из самого Херсона после съемок там... Херсон - это Украина!", - подписала кадры телеведущая и оставила плачущее эмодзи в конце.

В сравнении со старым снимком Лилия Ребрик оставила новое фото. На нем ее дочери Диана и Полина кушают арбуз. Обе девочки выглядят серьезными и совсем не улыбаются, как это было на прошлом фото.

Напомним, что Лилия Ребрик показала еще одного члена семьи, фото.

Как сообщала Politeka, Ребрик поддержала Зеленскую, которую нещадно захейтили.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик с мужем и дочерью показали, как наслаждалась отдыхом в Крыму.