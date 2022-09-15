Лилия Ребрик после увольнения с телеканала "Украина" показала свою новую работу, украинцы не секунды не сомневались в таланте ведущей.

Как пишет Politeka.net, украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая несколько лет проработала в утренней программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", нашла новую работу.

Теперь знаменитость вещает в студии информационно-познавательного проекта "Ранок Вдома" на канале "Дом". Компанию ей составили коллеги Ирина Хоменко и Константин Октябрьский.

В своих Инстаграм-сторис 41-летняя Ребрик показала несколько кадров, сделанных в студии до эфира.

Она попозировала в рубашке в полоску нежного-голубого цвета и в джинсах модного кроя.

«Доброе утро, утро дома, семь утра, включайте канал "Дом" и смотрите», - отметила телеведущая.

Отметим, что программа "Ранок Вдома" будет выходить в эфире телеканала "Дом" с понедельника по пятницу — премьерные выпуски, в выходные — дайджест самых интересных материалов за неделю.

В выпусках ведущие будут делиться личным опытом, рассказывать о своей жизни во время войны, обсуждать достижения и открытия украинцев, важные для всего мира, общаться со звездными гостями в студии и онлайн. Учитывая новые реалии, много внимания будет уделено историям и поддержке украинцев, ставших вынужденными переселенцами, потерявших дом, уехавших из Украины.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.