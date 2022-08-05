Так, Лилия Ребрик опубликовала милое утреннее видео и рассказала о важном.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Лилия Ребрик часто делится с поклонниками торжественными событиями в личной жизни и показывает свою семью. Но в этот раз знаменитость в Инстаграм решила поделиться сокровенными утренними ритуалами.

Так, Лилия Ребрик опубликовала милое утреннее видео. На нем она запечатлены в ванной в простой футболке и с полотенцем на голове. Телеведущая рассказала подписчиком о том, какие утренние ритуалы помогают ей позитивно начать день и держаться в смутные времена.

"Меня спасают обычные вещи. Душ, Крем. Иногда даже макияж. Кофе работа семья", - призналась знаменитость.

Она также уточнила, что любит пить кофе на лавочке и обнимать свою собаку. Это тоже немало поднимает ей настроение и не позволяет утонуть в тоске.

Стоит отметить, что Лилия Ребрик действительно не может нарадоваться домашний любимицы — собачке по кличке Дикси, "дочке" собачки Насти Каменских — Мими.

Старшая дочь ведущей, Диана, долго уговаривала звездную маму позволить ей завести питомца. После долгих раздумий Лилия пошла на встречу девочке, а теперь и сама не может нарадоваться игривой крошке породы мальтипу.

Напомним, что Лилия Ребрик показала еще одного члена семьи, фото.

Как сообщала Politeka, Ребрик поддержала Зеленскую, которую нещадно захейтили.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик с мужем и дочерью показали, как наслаждалась отдыхом в Крыму.



