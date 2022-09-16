Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла про те, як правильно одягати дітей на зиму.

Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова часто розповідає про своє життя в мережі, ділиться корисними рецептами та розповідає про дітей. Цього разу Ганна Саліванчук висловилася про те, як піклується про здоров'я синів та їхній комфорт.

«Дуже важливим питанням для кожної мами, особливо з приходом холодів, є наступне: як одягнути дитину за погодою. Адже наші діти постійно хочуть скакати, бігати грати, і їх не хвилює – дощ на вулиці чи сніг, і нам мамам потрібно бути готовим» – вважає Ганна.

На її думку, прогулянки на вулиці подарують дітям нормальний сон та гарний імунітет. Щоб прогулянки були на радість і для здоров'я, потрібно відповідально підійти до вибору одягу.

«Ну а взимку обов'язково термобілизна – це спідня білизна, під неї не потрібно додатково щось одягати. Звернемо увагу, що при використанні термобілизни (якщо вона правильно підібрана з урахуванням ступеня активних навантажень та складу тканини) суттєво знижується ризик застудних захворювань», - додала Саліванчук.

Також вона розповіла, що краще купити одну – дорожчу, але якісну річ, ніж економити та кілька разів купувати, не дуже якісний одяг та взуття.

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