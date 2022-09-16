Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала о том, как правильно одевать детей на зиму.

Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова часто рассказывает о своей жизни в сети, делится полезными рецептами и рассказывает о детях. В этот раз Анна Саливанчук высказалась о том, как заботится о здоровье сыновей и их комфорте.

«Очень важным вопросом для каждой мамы, особенно с приходом холодов, следующее: как одеть ребенка по погоде. Ведь наши дети постоянно хотят скакать, бегать играть, и их не волнует - дождь на улице или снег, и нам мамам нужно быть готовым» - считает Анна.

По ее мнению, прогулки на улице подарят детям нормальный сон и хороший иммунитет. Чтобы прогулки были к радости и для здоровья, нужно ответственно подойти к выбору одежды.

«Ну а зимой обязательно термобелье – это нижнее белье, под него не нужно дополнительно что-нибудь надевать. Обратим внимание, что при использовании термобелья (если оно правильно подобрано с учетом степени активных нагрузок и состава ткани) существенно снижается риск простудных заболеваний» - добавила Саливанчук.

Также она рассказала, что лучше купить одну - более дорогую, но качественную вещь, чем экономить и несколько раз покупать, не очень качественную одежду и обувь.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.