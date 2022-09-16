Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова часто рассказывает о своей жизни в сети, делится полезными рецептами и рассказывает о детях. В этот раз Анна Саливанчук высказалась о том, как заботится о здоровье сыновей и их комфорте.
«Очень важным вопросом для каждой мамы, особенно с приходом холодов, следующее: как одеть ребенка по погоде. Ведь наши дети постоянно хотят скакать, бегать играть, и их не волнует - дождь на улице или снег, и нам мамам нужно быть готовым» - считает Анна.
По ее мнению, прогулки на улице подарят детям нормальный сон и хороший иммунитет. Чтобы прогулки были к радости и для здоровья, нужно ответственно подойти к выбору одежды.
«Ну а зимой обязательно термобелье – это нижнее белье, под него не нужно дополнительно что-нибудь надевать. Обратим внимание, что при использовании термобелья (если оно правильно подобрано с учетом степени активных нагрузок и состава ткани) существенно снижается риск простудных заболеваний» - добавила Саливанчук.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Имел определенные "проблемы со здоровьем": ДТП с Зеленский обрастает новыми подробности, Подоляк рассказал о вероятном виновнике
Погиб партнер Кухар по сцене, появились подробности: "У него остались двое детей"
Людей пытаются спасти: оккупанты ударили по жилой многоэтажке, появились фото
"Упал прямо на пол": ЧП произошло у гроба с королевой Елизаветой II, видео
Также она рассказала, что лучше купить одну - более дорогую, но качественную вещь, чем экономить и несколько раз покупать, не очень качественную одежду и обувь.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.