Як пише Politeka.net , актрису Ірину Сопонару через її яскраву зовнішність називають найефектнішою та найгламурнішою учасницею «Жіночого кварталу».
На своїй сторінці в Instagram артистка активно ділиться подробицями творчого життя, але не говорить про особисте.
Але зовсім недавно Сопонару все ж таки відкрила завісу і показала свого бойфренда, а також продемонструвала особисті кадри з ним.
У сторіс гламурна красуня влаштувала традиційне «питання-відповідь».
Запитань щодо особистого життя від фоловерів не довелося довго чекати. Так, один із підписників запитав Ірину, чи має вона бойфренда.
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Артистка відповіла ствердно і показала свого коханого.
Ще читачі сторінки Ірина поцікавилися, в якому віці у неї стався перший поцілунок.
"У 16 років здається", - відповіла Сопонару і показала фото ніжного поцілунку зі своїм теперішнім хлопцем.
Зауважимо, що коханий зірки «Жіночого кварталу» іноземець. Чоловік із Великобританії, але живе у Києві та працює музичним промоутером. Артистка познайомилася з ним на вечірці.
Нагадаємо, хвора зірка "Жіночого кварталу" Сопонару здивувала виглядом у ліжку.
А ще Politeka повідомляла, що хвора зірка "Жіночого кварталу" Сопонару здивувала виглядом у ліжку.
Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару зізналася, чи варто чекати на нові випуски шоу.