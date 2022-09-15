Зірка «Жіночого кварталу» актриса Ірина Сопонару познайомила шанувальників зі своїм коханим та показала особисті кадри з ним.

Як пише Politeka.net , актрису Ірину Сопонару через її яскраву зовнішність називають найефектнішою та найгламурнішою учасницею «Жіночого кварталу».

На своїй сторінці в Instagram артистка активно ділиться подробицями творчого життя, але не говорить про особисте.

Але зовсім недавно Сопонару все ж таки відкрила завісу і показала свого бойфренда, а також продемонструвала особисті кадри з ним.

У сторіс гламурна красуня влаштувала традиційне «питання-відповідь».

Запитань щодо особистого життя від фоловерів не довелося довго чекати. Так, один із підписників запитав Ірину, чи має вона бойфренда.

Артистка відповіла ствердно і показала свого коханого.

Ще читачі сторінки Ірина поцікавилися, в якому віці у неї стався перший поцілунок.

"У 16 років здається", - відповіла Сопонару і показала фото ніжного поцілунку зі своїм теперішнім хлопцем.

Зауважимо, що коханий зірки «Жіночого кварталу» іноземець. Чоловік із Великобританії, але живе у Києві та працює музичним промоутером. Артистка познайомилася з ним на вечірці.

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