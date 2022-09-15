Звезда «Женского квартала» актриса Ирина Сопонару познакомила поклонников со своим возлюбленным и показала личные кадры с ним.

Как пишет Politeka.net, актрису Ирину Сопонару из-за ее яркой внешности называют самой эффектной и гламурной участницей «Женского квартала».

На своей странице в Instagram артистка активно делится подробностями творческой жизни, но не говорит о личной.

Но совсем недавно Сопонару всё же приоткрыла завесу и показала своего бойфренда, а также продемонстрировала личные кадры с ним.

В сторис гламурная красотка устроила традиционный «вопрос-ответ».

Вопросов, касающихся личной жизни от фолловеров не пришлось долго ждать. Так, один из подписчиков спросил Ирину, есть ли у нее бойфренд.

Артистка ответила утвердительно и показала своего возлюбленного.

Еще читатели страницы Ирина поинтересовались, каком возрасте у нее случился первый поцелуй.

«В 16 лет кажется», - ответила Сопонару и показала фото нежного поцелуя со своим теперешним парнем.

Отметим, что возлюбленный звезды «Женского квартала» иностранец. Мужчина из Великобритании, но живет в Киеве и работает музыкальным промоутером. Артистка познакомилась с ним на вечеринке.

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