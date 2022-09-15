Как пишет Politeka.net, актрису Ирину Сопонару из-за ее яркой внешности называют самой эффектной и гламурной участницей «Женского квартала».
На своей странице в Instagram артистка активно делится подробностями творческой жизни, но не говорит о личной.
Но совсем недавно Сопонару всё же приоткрыла завесу и показала своего бойфренда, а также продемонстрировала личные кадры с ним.
В сторис гламурная красотка устроила традиционный «вопрос-ответ».
Вопросов, касающихся личной жизни от фолловеров не пришлось долго ждать. Так, один из подписчиков спросил Ирину, есть ли у нее бойфренд.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
ДТП с Зеленским, в Сеть слили "видео с места": много полиции и "скорая"
Крутоголов из "Дизель шоу" внезапно объявился в военной форме, фото: "Капец всем оркам..."
"Мир после Путина": британский маршал заявил о шансах закончить войну к Рождеству
Лукашенко опозорился новой выходкой, в Сети заметили интересный нюанс: "А топорики то..."
Артистка ответила утвердительно и показала своего возлюбленного.
Еще читатели страницы Ирина поинтересовались, каком возрасте у нее случился первый поцелуй.
«В 16 лет кажется», - ответила Сопонару и показала фото нежного поцелуя со своим теперешним парнем.
Отметим, что возлюбленный звезды «Женского квартала» иностранец. Мужчина из Великобритании, но живет в Киеве и работает музыкальным промоутером. Артистка познакомилась с ним на вечеринке.
Напомним, больная звезда "Женского квартала" Сопонару удивила видом в постели
А еще Politeka сообщала, что больная звезда "Женского квартала" Сопонару удивила видом в постели
Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару призналась, стоит ли ждать новых выпусков шоу