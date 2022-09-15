Як пише Politeka.net, у себе в Інстаграм вокалістка повідомила, що новий альбом під назвою «Сенсі» вийде вже 16 вересня.
Також у мікроблозі Дорофєєва поділилася відео, де присутні архівні кадри з її дитинства. Свіжий альбом виконавиці буде сповнений її переживань та спогадів про рідний Крим, звідки Надя родом.
"Мене наповнюють люди. Сенси, що вони несуть. Місця, запахи, міста. Дуже важливі слова та тривоги", - прокоментувала Дорофєєва.
У ролику звучить питання до артистки, чи вона готова до нових стосунків після розриву з Володимиром Дантесом і вона відповідає: "Так, готова".
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Новий коханий Дорофєєвої Михайло Кацурін не залишився осторонь і відреагував на відео.
"Найулюбленіша співачка", - написав вони і супроводжував коментар смайлом у вигляді серця.
Інші українці поділилися своїми думками від побаченого.
"У цьому альбомі буде дуже багато сенсу.. чекаємо ❤️",
"Це дуужее чуттєво😍💔", - пишут в мережі.
Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.
Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.
Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартиновську із закордону.