Відома виконавиця Надя Дорофєєва порадувала шанувальників гарною новиною, виходить у світ її новий україномовний альбом.

Як пише Politeka.net, у себе в Інстаграм вокалістка повідомила, що новий альбом під назвою «Сенсі» вийде вже 16 вересня.

Також у мікроблозі Дорофєєва поділилася відео, де присутні архівні кадри з її дитинства. Свіжий альбом виконавиці буде сповнений її переживань та спогадів про рідний Крим, звідки Надя родом.

"Мене наповнюють люди. Сенси, що вони несуть. Місця, запахи, міста. Дуже важливі слова та тривоги", - прокоментувала Дорофєєва.

У ролику звучить питання до артистки, чи вона готова до нових стосунків після розриву з Володимиром Дантесом і вона відповідає: "Так, готова".

Новий коханий Дорофєєвої Михайло Кацурін не залишився осторонь і відреагував на відео.

"Найулюбленіша співачка", - написав вони і супроводжував коментар смайлом у вигляді серця.

Інші українці поділилися своїми думками від побаченого.

"У цьому альбомі буде дуже багато сенсу.. чекаємо ❤️",

"Це дуужее чуттєво😍💔", - пишут в мережі.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартиновську із закордону.