Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес обратился к украинцам с важным месседжем, записав видео для своего блога.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец и бывший муж Нади Дорофеевой, с которой развелся после начала войны. В это время же развелись и друзья звездной пары - рестораторы Даша и Миша Кацурины. В итоге стало известно, что Надя встречается с Мишей, а Владимир проводит очень много времени с Дашей. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Я обращаюсь ко всем детям и родителям, которые находятся на временно оккупированных территориях", - написал Владимир.

"Привет, завтра первое сентября. И я хочу обратиться ко всем детям и родителям, которые находятся на временно оккупированных территориях. Я хочу сказать, что мы о вас не забыли, страна, бойцы, все делает все для того, чтобы вы смогли отпраздновать первое сентября настоящее, а не вот такое, которое вам сейчас предлагают праздновать. Это не праздник. Скоро все закончится нашей победой", - сказал Дантес.

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