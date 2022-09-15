Известная исполнительница Надя Дорофеева порадовала поклонников хорошей новостью, выходит в свет ее новый украиноязычный альбом.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм вокалистка сообщила, что новый альбом под названием «Сенси» выйдет уже 16 сентября.

Также в микроблоге Дорофеева поделилась видео, где присутсвуют архивные кадры из ее детства. Свежий альбом исполнительницы будет полон ее переживаний и воспоминаний о родном Крыму, откуда Надя родом.

"Меня наполняют люди. Смыслы, что они несут. Места, запахи, города. Очень важные слова и тревоги", — прокомментировала Дорофеева.

В ролике звучит вопрос к артистки, готова ли она к новым отношениям после разрыва с Владимиром Дантесом и она отвечает: "Да, готова".

Новый возлюбленный Дорофеевой Миша Кацурин не остался в стороне и отреагировал на видео.

"Самая любимая певица", - написал они и сопроводил комментарий смайлом в виде сердца.

Другие украинцы также поделились своими мыслями от увиденного.

"В этом альбоме будет очень много смысла.. ждем ❤️", "Это очень чувственно😍💔" - пишут в сети.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.