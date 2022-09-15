Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм вокалистка сообщила, что новый альбом под названием «Сенси» выйдет уже 16 сентября.
Также в микроблоге Дорофеева поделилась видео, где присутсвуют архивные кадры из ее детства. Свежий альбом исполнительницы будет полон ее переживаний и воспоминаний о родном Крыму, откуда Надя родом.
"Меня наполняют люди. Смыслы, что они несут. Места, запахи, города. Очень важные слова и тревоги", — прокомментировала Дорофеева.
В ролике звучит вопрос к артистки, готова ли она к новым отношениям после разрыва с Владимиром Дантесом и она отвечает: "Да, готова".
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Новый возлюбленный Дорофеевой Миша Кацурин не остался в стороне и отреагировал на видео.
"Самая любимая певица", - написал они и сопроводил комментарий смайлом в виде сердца.
Другие украинцы также поделились своими мыслями от увиденного.
"В этом альбоме будет очень много смысла.. ждем ❤️", "Это очень чувственно😍💔" - пишут в сети.
Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.
Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.
Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.