Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес выпустил новую песню, которую посвятил всем украинцам, которые вынуждены были выехать за границу из-за войны.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram Дантес признался, что что написал трек еще в апреле. На это его вдохновили друзья, которым пришлось уехать из Украины после начала полномасштабного вторжения россии.

Музыкант подчеркнул, что решил сделать песню веселой, чтобы поднять настроение покинувшим страну украинцам, которые мечтают поскорее вернуться домой.

«Украинцы — не беженцы в других странах, мы гости. Просто некоторые пока задержались в гостеприимных странах, но все хотят поскорее вернуться домой. Сейчас слишком много грусти: в песнях и в жизни. Поэтому я понял, что песня должна иметь жизненный смысл, показать реальность настоящих украинцев и украинок, которые, несмотря ни на что, продолжают искать позитив», — отметил певец.

Дантес также отметил, что военные хотят слышать позитивные песни, их это бодрит.

«Я общался с военным, который женился во время войны. Так вот он сказал, что даже когда наши защитники "выезжают на ноль" и слышат положительные песни - они выскакивают из тачки и начинают танцевать. Потому что иначе просто не могут, нужно себя ободрять», - рассказал музыкант.

Жена Дмитрий Монатика Ирина и Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" поддержали Владимира Дантеса из заграницы.

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