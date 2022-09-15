Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни довгі місяці жила в Іспанії, повернулася додому і тепер усіляко розповідає, як змінилося її життя. Не забуває Каменських також нагадати про творчість та новий кліп, який випустила кілька днів тому.

«Дякую вам за теплі відгуки про "Кришталю" 💛 Усім нам необхідно час від часу перемикати себе від страшних подій, і я дуже рада, що ця робота стала для багатьох людей способом це зробити. Сьогодні переглядаю ці фото та розумію, що ми вже ніколи не будемо такими, як до 24 лютого» - висловилася Каменських.

Після цього артистка додала, що зараз ці спогади здаються флешбеком із минулого життя. Але вона вірить: вже дуже скоро Україна переможе, і ми творитимемо так, як ніколи раніше.

Також Настя поділилася милими фото та розповіла про свої плани. Як видно, на новій фотографії артистка з'явилася у простому світлому образі з розпущеним волоссям та легким макіяжем.

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