Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны долгие месяцы жила в Испании, вернулась домой и теперь всячески рассказывает, как изменилась ее жизнь. Не забывает Каменских также напомнить о творчестве и новом клипе, который выпустила несколько дней назад.
«Спасибо вам за теплые отзывы о "Хрустале" 💛 Всем нам необходимо время от времени переключать себя от страшных событий, и я очень рада, что эта работа стала для многих людей способом это сделать. Сегодня просматриваю эти фото и понимаю, что мы уже никогда не будем такими, как до 24 февраля» - высказалась Каменских.
После этого артистка добавила, что сейчас эти воспоминания кажутся флешбэком из прошлой жизни. Но она верит: уже очень скоро Украина победит, и мы будем творить так, как никогда раньше.
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Также Настя поделилась милыми фото и рассказала о своих планах. Как видно, на новой фотографии артистка появилась в простом светлом ообразе с распущенныи волосами и легким макияжем.
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