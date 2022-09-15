Співачку Анастасію Кочетову, яка відома широкому загалу під псевдонімом MamaRika, найчастіше можна бачити з гладким доглянутим волоссям рожевого кольору. Іноді вокалістка робить зачіску або просто заколює їх ззаду. Але зараз вона здалася перед фанатами у зовсім незвичному для неї вигляді – з пухнастим волоссям, яке було розпатлане в різні боки.
Артистка зробила селфі перед дзеркалом у ванній та виклала його у себе в Інста-сторіс. Вона зізналася, що тільки помила голову.
"Розчеши мамку", - жартівливо написала співачка.
Вже на наступному кадрі MamaRika позує з красиво покладеним рожевим волоссям і чарівною посмішкою.
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«Так краще?», - Запитала вона своїх фоловерів.
Потрібно сказати, що під час гастрольного туру Європою сім'я MamaRika підхопила коранавірусну інфекцію. Недуга "підкосила" сім'ю артистів, коли вони перебували в Польщі.
До лікаря потрапити було практично нереально, адже потрібно місяцями чекати на прийом. Тому лікуванням її сім'ї займається їхній київський лікар онлайн. Лікар виписав співачці та її чоловікові ліки, проте придбати їх у Польщі теж не вдалося, адже був необхідний рецепт. Медикаменти родині передавали родичі України.