Українська співачка MamaRika, яка зовсім недавно перехворіла на коронавірус, здалася перед фанатами з розпатланим волоссям.

Співачку Анастасію Кочетову, яка відома широкому загалу під псевдонімом MamaRika, найчастіше можна бачити з гладким доглянутим волоссям рожевого кольору. Іноді вокалістка робить зачіску або просто заколює їх ззаду. Але зараз вона здалася перед фанатами у зовсім незвичному для неї вигляді – з пухнастим волоссям, яке було розпатлане в різні боки.

Артистка зробила селфі перед дзеркалом у ванній та виклала його у себе в Інста-сторіс. Вона зізналася, що тільки помила голову.

"Розчеши мамку", - жартівливо написала співачка.

Вже на наступному кадрі MamaRika позує з красиво покладеним рожевим волоссям і чарівною посмішкою.

«Так краще?», - Запитала вона своїх фоловерів.

Потрібно сказати, що під час гастрольного туру Європою сім'я MamaRika підхопила коранавірусну інфекцію. Недуга "підкосила" сім'ю артистів, коли вони перебували в Польщі.

До лікаря потрапити було практично нереально, адже потрібно місяцями чекати на прийом. Тому лікуванням її сім'ї займається їхній київський лікар онлайн. Лікар виписав співачці та її чоловікові ліки, проте придбати їх у Польщі теж не вдалося, адже був необхідний рецепт. Медикаменти родині передавали родичі України.